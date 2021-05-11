"الشعبية": القدس درة التاج الفلسطيني والمقاومة وعلى رأسها كتائب أبو علي مصطفى لن تتركها





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



ننعى شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الاجرامي في غزة والداخل المحتل، ونؤكد أن الدماء الطاهرة التي نزفت ستظل لعنة تطارد المحتل وقادته وأذنابهم.





إننا نتوجه بتحية الاجلال والاكبار لشعبنا البطل في غزة العزة وضفة الصمود وقدس الإباء وفي الداخل المحتل الذي أثبت أنه الأقوى بإرادته الصلبة وعزيمته الفولاذية أمام بطش الاحتلال وعدوانه المستمر.



إن المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالتها الواضحة للعدو بأن المساس بشعبنا ومقدساته خط أحمر وإذا فكر بارتكاب المزيد من الحماقات سيدفع الثمن غالياً، وهذا تأكيد منها على أنها ستواصل معركتها البطولية حتى رضوخ العدو لشروط المقاومة والكف عن ارتكاب الجرائم.



إن القدس درة التاج الفلسطيني والمقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى لن تتركها وحدها وستعمل ليل نهار من أجل نصرتها والدفاع عنها، وهنا رسالة لشعبنا في كل أماكن تواجده علينا أن نواصل النضال موحدين في الميدان ونصعد الاشتباك مع العدو في كافة الساحات ولتكن انتفاضة عارمة في وجه الكيان المجرم.



"إما نكون أو لا نكون ولنسمع العدو صوتنا بفعلنا على الأرض"



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن آخر تطورات العدوان الإسرائيلي، على القطاع.