11 وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 1378 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 350 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 105257 إصاب، فيما إجمالي الحالات النشطة 7306حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 96984 حالة.



وبينت أن إجمالي الوفيات 967 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 178 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 121 حالة.



وحول االتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38793 شخص.