فتح: معركة القدس فرضت معادلات واستحقاقات كبرى

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية بأن معركة القدس وضعت الكل الوطني أمام استحقاقات كبرى يجب أن ترتقي لمستوى هذه التحديات الكبرى التي تستهدف مشروعنا الوطني و هويتنا الوطنية.



جاء ذلك على لسان جمال عبيد عضو الهيئة القيادية مرشح حركة فتح للمجلس التشريعي الفلسطيني، خلال اللقاء الخاص على إذاعة (صوت فلسطين) وقناة (عودة).



وأكد على ضرورة الاستجابة لمبادرة السيد الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بقدرة على التعامل مع المتغيرات والمعادلات الجديدة التي فرضتها معركة القدس و الشروع بالإجراءات المتعلقة بتحقيق المصالحة و انهاء الانقسام و إعادة تفعيل وتوحيد و بناء مؤسساتنا بطريقة ديمقراطية ،،



وشدد عبيد على أهمية تفعيل دور القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية طبقاً لاجتماع الأمناء العامين - رام الله - بيروت و الحوارات الوطنية



و دعا عبيد جماهير الأمة العربية والإسلامية و أحرار العالم و الأحزاب والقوى السياسية و الاتحادات و النقابات للتحرك نصرة للقدس الشريف قبلة المسلمين الأولى و بوابة السماء ،،



و وجه عبيد رسالة عتب و غضب للنظام العربي و مؤسسات المجتمع الدولي التي مازالت تتحرك بشكل بطيء و خجول ولا تزال دون مستوى الحدث.



و طالب عبيد دول التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة مراجعة مواقفهم و اتفاقياتهم المذلة التي شكلت غطاء لغطرسة هذا المحتل ،،



و ثمن عبيد صمود أهلنا في القدس و الشيخ جراح و باب العامود و مواقف كل مدن و قرى و مخيمات الوطن و الشتات و الداخل في الناصرة و اللد و أم الفحم و المثلث و النقب ،



كما نعى عبيد شهداء محافظه شمال قطاع غزة و كل شهداء فلسطين و خص بالذكر شهداء حركة فتح الاثني عشر شهيداً الذين ارتقوا في معركة القدس



و ختم عبيد بأن شعبنا الفلسطيني العظيم و قيادتنا الباسلة و في طليعتها الأخ الرئيس مصممين على مواصلة طريق ذات الشوكة حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مهما كلف الثمن .