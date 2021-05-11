شاهد لحظة إخلاء الأطفال والنساء من برج الجندي بغزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب ثمانية آخرين، بينهم طفل، جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بحي الرمال وسط غزة.وتم إخلاء البرج بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال، حيث ظهر الأطفال وهم ملطخين بالرماد الذي تطاير نتيجة القصف.