شاهد لحظة إخلاء الأطفال والنساء من برج الجندي بغزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب ثمانية آخرين، بينهم طفل، جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بحي الرمال وسط غزة.
وتم إخلاء البرج بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال، حيث ظهر الأطفال وهم ملطخين بالرماد الذي تطاير نتيجة القصف.
استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب ثمانية آخرين، بينهم طفل، جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بحي الرمال وسط غزة.
وتم إخلاء البرج بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال، حيث ظهر الأطفال وهم ملطخين بالرماد الذي تطاير نتيجة القصف.
التعليقات