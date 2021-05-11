"الديمقراطية": موقف مندوب واشنطن في مجلس الأمن صفعة للذين هرولوا وراء إدارة بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، الموقف الذي اتخذته إدارة بايدن ما عطل إصدار بيان عن مجلس الأمن بشأن ما يجري في القدس من أعمال عدوانية لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، بما فيها تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على حرماتها، وفرض الحصار على المصلين الأمنين، والتهديد بتهجير سكان حي الشيخ جراح.



وقالت الجبهة: لقد شكل الموقف الأميركي، بلا شك، صفعة للذين هرولوا للرهان على إدارة بايدن، والذين ناشدوها في أكثر من دعوة، والذين استعطفوها بديلاً لسياسة الاشتباك في الميدان مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وإسناد الهبات الشعبية في أنحاء القدس والضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، بوقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال وقطع كل العلاقات مع دولة إسرائيل.



ودعت الجبهة إلى التوقف عن السياسات المتذللة التي تلحق الإهانة بالكرامة الوطنية، والانتقال نحو سياسة بديلة، رهانها الوحيد هو الشعب وصموده وصلابة مواقفه وثباتها، وخيارها الوحيد هو المقاومة في الميدان، بديلاً عن الهرولة نحو رهانات تقوم على الأوهام الفاسدة، ومنها الرهان على الرباعية الدولية التي لم يتجاوز موقفها حدود إصدار، بيان تجاهل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، كما تقرها وتكفلها قرارات الشرعية الدولية.