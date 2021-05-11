3 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لشقة سكنية بحي الرمال وسط غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب ثمانية آخرين، بينهم طفل، جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بحي الرمال وسط غزة.وتم استهداف برج الجندي المجهول، في منطقة الرمال، وسط غزة، دون أي انذار، فيما جرى نقل الشهداء إلى ثلاجات الموتى، والإصابات الثمانية إلى قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، ويجري الآن التدخل الطبي لهم.يتبع..