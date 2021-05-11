"الصحة" بغزة تستنكر إغلاق معبر بيت حانون في كلا الاتجاهين

استنكرت وزارة الصحة، بغزة، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق معبر بيت حانون/إيرز في جميع الاتجاهات.





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن إغلاق المعبر سيكون له تداعيات خطيرة على صحة المرضى الذين لديهم تحويلات علاجية ومواعيد معتمدة في مستشفيات الضفة والقدس وداخل أراضي عام 48.





وشددت على أن "هذا السلوك الاحتلالي يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على حق المرضى في التنقل للعلاج".





ودعت الوزارة كافة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان فتح المعبر بشكل مستمر وعدم إعاقة حركة المرضى في الوصول إلى المراكز التخصصية والعودة إلى قطاع غزة دون قيود.

رام الله - دنيا الوطن