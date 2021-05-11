غانتس يُوعز لجيشه بمواصلة قصف قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، لجيشه بمواصلة القصف الجوي على قطاع غزة، وذلك في عقاب انتهاء جلسة تقدير موقف أمنية.



ومن جانبه، قال اللواء غادي شماني، القائد السابق لفرقة غزة: "لم نشهد مثل هذه الجولة من قبل، هناك نقلة نوعية هنا فيما يتعلق بقدرات حماس و الدخول البري إلى غزة سيكون خطأ".