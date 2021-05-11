عاجل

  • وزير الحرب الإسرائيلي يقرر في نهاية جلسة مشاورات عسكرية استمرار الهجمات على القطاع

  • وزيرا خارجية السعودية والأردن يدعوان إلى بلورة جهد دولي لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية

  • قناصل دول أوروبية يزورون حي الشيخ جراح في القدس للتعرف على وضع الأسر الفلسطينية المهددة بالطرد من الحي

  • "كهرباء غزة": عودة خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة للعمل مجدداً

  • "الصحة" بغزة: 23 شهيداً من بينهم 9 أطفال وسيدة و107 إصابات بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

"لا نستبعد القيام بعملية برية".. جيش الاحتلال: جولة القتال بغزة قد تستمر لعدة أيام

"لا نستبعد القيام بعملية برية".. جيش الاحتلال: جولة القتال بغزة قد تستمر لعدة أيام
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جولة التصعيد الحالية ستستمر على الأرجح لعدة أيام على الأقل.

ووفق ما نقل موقع (تايمز أوف إسرائيل)، فقد قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، هيداي زيلبرمان: إنه "في الأيام القليلة المقبلة، ستشعر حماس بذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة لن يستغرق الأمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة أيام".

وأكد أن جيشه يستعد لمجموعة واسعة من الاحتمالات، بما في ذلك صراع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة عمليات الاغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

&#34;كتائب عبد القادر الحسيني&#34; تستهدف مستوطنات &#34;غلاف غزة&#34; بـ 16 صاروخًا

"كتائب عبد القادر الحسيني" تستهدف مستوطنات "غلاف غزة" بـ 16 صاروخًا

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً للمواطنين بشأن تعطل الخطوط المغذية

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً للمواطنين بشأن تعطل الخطوط المغذية

الكيلة: نحن على تواصل مستمر مع مستشفيات غزة لتلبية أي احتياجات نتيجة عدوان الاحتلال

الكيلة: نحن على تواصل مستمر مع مستشفيات غزة لتلبية أي احتياجات نتيجة عدوان الاحتلال

إصابة 31 مستوطنًا بقصف المقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان

إصابة 31 مستوطنًا بقصف المقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان

شاهد: قصف الاحتلال قرب &#34;دوار الكويت&#34; شرقي غزة

شاهد: قصف الاحتلال قرب "دوار الكويت" شرقي غزة

شاهد: أضرار كبيرة في منشأت سكنية بغزة جراء غارات الاحتلال

شاهد: أضرار كبيرة في منشأت سكنية بغزة جراء غارات الاحتلال

مصادر إيرانية:&#34;حزب الله&#34; جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

مصادر إيرانية:"حزب الله" جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه المقاومة بغزة ذلك

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف منشأة تعليمية في حي تل الهوا بغزة

شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف منشأة تعليمية في حي تل الهوا بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;كتائب عبد القادر الحسيني&#34; تستهدف مستوطنات &#34;غلاف غزة&#34; بـ 16 صاروخًا

"كتائب عبد القادر الحسيني" تستهدف مستوطنات "غلاف غزة" بـ 16 صاروخًا

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً للمواطنين بشأن تعطل الخطوط المغذية

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً للمواطنين بشأن تعطل الخطوط المغذية

ناصيف: الاحتلال يدفع ثمن استفزازه لشعبنا الذي أفشل مخططاته بالقدس

ناصيف: الاحتلال يدفع ثمن استفزازه لشعبنا الذي أفشل مخططاته بالقدس

حالة الطقس: انخفاض على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بـ4 درجات

حالة الطقس: انخفاض على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بـ4 درجات

الاحتلال يعلن قصف 130 هدفاً في قطاع غزة والمقاومة تطلق نحو 200 صاروخ

الاحتلال يعلن قصف 130 هدفاً في قطاع غزة والمقاومة تطلق نحو 200 صاروخ

وزارة التربية بغزة تنعى الشهداء الطلاب الذي سقطوا في غارات الاحتلال أمس

وزارة التربية بغزة تنعى الشهداء الطلاب الذي سقطوا في غارات الاحتلال أمس

شاهد: إصابات بين المستوطنين بعد قصف المقاومة لعسقلان بخمسين صاروخاً

شاهد: إصابات بين المستوطنين بعد قصف المقاومة لعسقلان بخمسين صاروخاً

كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان رداً على قصف منزل بغزة

كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان رداً على قصف منزل بغزة

منوعات

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

عربي

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر