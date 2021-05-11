"لا نستبعد القيام بعملية برية".. جيش الاحتلال: جولة القتال بغزة قد تستمر لعدة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جولة التصعيد الحالية ستستمر على الأرجح لعدة أيام على الأقل.



ووفق ما نقل موقع (تايمز أوف إسرائيل)، فقد قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، هيداي زيلبرمان: إنه "في الأيام القليلة المقبلة، ستشعر حماس بذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة لن يستغرق الأمر بضع دقائق، بل سيستغرق بضعة أيام".



وأكد أن جيشه يستعد لمجموعة واسعة من الاحتمالات، بما في ذلك صراع أوسع مع عملية برية، وكذلك عودة عمليات الاغتيال لكبار قادة الفصائل الفلسطينية.