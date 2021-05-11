كهرباء غزة تُصدر تنويهاً للمواطنين بشأن تعطل الخطوط المغذية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة الكهرباء في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، تنويهاً مهماُ بشأن سبب تعطل عدة خطوط مغذية لمحافظات قطاع غزة.



وقالت شركة الكهرباء، في تصريحٍ صحفي: "إنّ عطل طرأ على خط 9 المغذي لمحافظة رفح من داخل الخط الأخضر وجار المتابعة مع جهات الإختصاص لضمان إعادته للخدمة".



وأشارت إلى أنّ الخط تعرض لعطل قبل يومين بالقرب من الخط الفاصل استمر لأكثر من 15 ساعة وهو شريان حيوي يغذي محافظة رفح.



وأضافت: "أنّ سبب خروج خط بغداد المغذي لمحافظة غزة وكذلك خط F7 المغذي لمحافظة الوسطى من الخدمة، هو نتيجة القصف وجار المتابعة مع جهات الاختصاص لضمان إعادتها للخدمة بأسرع وقت ممكن".



وأشارت إلى أنّ خط 9 المغذي الوحيد لمحافظة رفح من داخل الخط الأخضر ما زال متعطلاً لغاية اللحظة.