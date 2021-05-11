الكيلة: نحن على تواصل مستمر مع مستشفيات غزة لتلبية أي احتياجات نتيجة عدوان الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة.



وقالت الكيلة، في تصريحٍ صحفي: "إنّ وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في قطاع غزة لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم".



يُذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصلت لـ 24 شهيدًا بينهم 9 أطفال إضافة إلى 103 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.