إصابة 31 مستوطنًا بقصف المقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان: إنه حتى الآن تم نقل 31 مصابًا إلى المستشفى أحدهم فى حالة حرجة، وأخر متوسطة، جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وفي وقت سابق ذكرت مصادر إسرائيلية، ان ستة مستوطنين أصيبوا بجراح، صباح اليوم الثلاثاء، جراء استهداف صواريخ المقاومة الفلسطينية من غزة، مبنيين للمستوطنين في مدينة عسقلان (جنوب فلسطين المحتلة عام 48).كما تم إصابة منزل في مستوطنة "شاعر هنيغيف" ليل الاثنين، بصورة مباشرة، مع تسجيل إصابات طفيفة فقط.