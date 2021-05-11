ناصيف: الاحتلال يدفع ثمن استفزازه لشعبنا الذي أفشل مخططاته بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف أن معركة الدفاع عن المقـدسات خطوة هامة على طريق التحرير المنتظر للقدس ولفلسطين.



وقال القيادي ناصيف، ها هو الاحتلال يدفع ثمن استفزازه لهذا الشعب الذي أفشل كل مخططاته في القدس، وها هي المقاومة في الضفة في كل مدنها وقراها ومخيماتها تتصاعد.



وأشار ناصيف إلى أن الشباب البطل يواجه الآن قوات الاحتلال في كثير من نقاط المواجهة انتصارا لأولى القبلتين في اللحظات التي توجع فيها المقاومة الاحتلال برشقات العز لتكون له رسالة واضحة أن كل مقدرات المقاومة إنما هي لأجل القـدس ولحماية هذا الشعب.



ووجه ناصيف التحية لكل أبناء محافظات الوطن على وجه العموم ولأبناء محافظة طولكرم الذين لبوا نداء الواجب بخروجهم في مسيرة مهيبة نصرة للأقصى وللمرابطين فيه.