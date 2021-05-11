الاحتلال يعلن قصف 130 هدفاً في قطاع غزة والمقاومة تطلق نحو 200 صاروخ





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، رائد الدهشان، إن طواقم الدفاع المدني انتشلت شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من مبنى سكني، غرب غزة، دمرت قوات الاحتلال الطابق الأخير فيه، مما يرفع عدد الشهداء في الغارة إلى ثلاثة.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 22 مواطن وإصابة 106 آخرين، في العدوان المتواصل لجيش الاحتلال على قطاع غزة.





من جانبها، ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق ما يزيد عن 200 صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما أعلنت كتائب القسام صباح اليوم، توجيه ضربة صاروخية كبيرة تجاه عسقلان رداً على قصف المنزل السكني بغزة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن أفيخاي أدرعي، الناطق العربي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن قصف 130 هدفاً في قطاع غزة، قائلاً إن عملية (حارس الأسوار) قد بدأت.