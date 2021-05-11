وزارة التربية بغزة تنعى الشهداء الطلاب الذي سقطوا في غارات الاحتلال أمس

















رام الله - دنيا الوطننعت وزارة التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، الشهداء الطلاب الذين سقطوا في الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ مساء أمس الإثنين.وقالت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه": "وزارة التربية والتعليم العالي تنعى أبناءها طلاب مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بمديرية تعليم شمال غزة والذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم المستمر على قطاع غزة الحبيب".والشهداء هم: الشهيد، زكريا زياد علوش (الصف الحادي عشر)، والشهيد مصطفى محمد عبيد (الصف الحادي عشر)، والشهيد محمد صابر سليمان (الصف العاشر).وحملت الوزارة، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استهداف واستشهاد الأطفال والطلبة، داعيةً العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال والتي استهدفت طلبة المدارس والأطفال والمدنيين والعزل.وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهدف حماية الطلبة ومؤسسات التعليم ولجم الاحتلال الإسرائيلي.