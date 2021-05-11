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شاهد: إصابات بين المستوطنين بعد قصف المقاومة عسقلان بخمسين صاروخاً

شاهد: إصابات بين المستوطنين بعد قصف المقاومة عسقلان بخمسين صاروخاً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، صباح الثلاثاء، توجيه ضربة صاروخية كبيرة، تجاه مدينة عسقلان، رداً على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد مواطنة.

ودوت صفارات الإنذار، في عسقلان ومحيطها عدة مرات، فيما تحدثت (القناة 20) الإسرائيلية، عن إطلاق نحو 50 صاروخاً خلال أقل من نصف تجاه المدينة.

وقالت قناة (كان)، إن سبعة مستوطنين أصيبوا جراء سقوط الصواريخ، بينهم إثنين بحالة متوسطة، فيما تضرر ثلاثة مبان وسقط أحد الصواريخ على مبنى بشكل مباشر.

من جهته، علق المحلل العسكري الإسرائيلي، أمير بوخبوط، على قصف عسقلان قائلاً: "لا أعتقد أن عسقلان تعرضت في "الجرف الصامد" عام 2014 لرشقات صواريخ مكثفة للغاية مثل هذه المرة".

 

 

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