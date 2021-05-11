كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان رداً على قصف منزل بغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، صباح الثلاثاء، توجيهها ضربة صاروخية كبيرة تجاه مدينة عسقلان، رداً على قصف قوات الاحتلال لمنزل غرب مدينة غزة.



وقالت القسام، في تصريح مقتضب: "كتائب القسام توجه الآن ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة".



وحذرت، الاحتلال الإسرائيلي، من استهداف البيوت والمنازل قائلة: "إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيماً".



واستشهدت المواطنة، أميرة صبح (57 عاماً)، إثر قصف قوات الاحتلال لشقة سكنية في عمارة مكونة من ثمانية طوابق في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.