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مباشر | شهيدة وعدة إصابات في غارة على عمارة سكنية غرب مدينة غزة

شؤون فلسطينية

شهيدة في غارة على عمارة سكنية غرب مدينة غزة

شهيدة في غارة على عمارة سكنية غرب مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهدت المواطنة، أميرة صبح (57) عاماً، فجر الثلاثاء، وأصيب عدد من المواطنين، في غارة استهدفت شقة سكنية في الطابق الأخير بعمارة (طيبة)، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 22 شهيد منذ مساء الإثنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال، أحد المواطنين في حي الصبرة، وسط مدينة غزة، أصيب على إثرها بإصابات متوسطة، فيما قصفت زوارق الاحتلال أراض زراعية،  شمال القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال، مبنى بالقرب من وزارة الداخلية، في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة، كما قصفت مواقع للمقاومة في جنوب القطاع.

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