الصحة بغزة: 22 شهيداً بينهم تسعة أطفال و106 إصابة بجراح مختلفة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 22 شهيداً بينهم تسعة أطفال، و106 إصابة بجراح مختلفة.





واستشهدت المواطنة، أميرة صبح (57)، فجراً، إثر قصف قوات الاحتلال، لشقة سكنية في عمارة مكونة من ثمانية طوابق، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



واستشهد المواطن، سليم الفرا (37 عاماً)، فجر الثلاثاء، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بقصف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي المنارة بمدينة خانيونس.





وكانت قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في شمال القطاع، مساء الإثنين، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطناً بينهم تسعة أطفال و95 إصابة.

رام الله - دنيا الوطن