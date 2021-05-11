القسام لأهالي القدس: كونوا مطمئنين برحاب الأقصى فوراءكم مقاومة ضاغطة على الزناد

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رام الله - دنيا الوطن

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "لقد تابعت القسام لحظياً حصار الاحتلال الإسرائيلي للمعتكفين في المسجد الأقصى".



وأضاف في تغريدة له: "نقول لأهلنا المرابطين في بيت المقدس: لتكونوا آمنين مطمئنين في رحاب الأقصى، ولتعلموا بأن وراءكم مقاومة متيقظة وضاغطة على الزناد".



وكانت كتائب القسام، قد قصفت مستوطنات القدس، بسبعة صواريخ في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، عند انتهاء مهلة المقاومة للاحتلال بوقف عدوانه على القدس والمسجد الأقصى.



يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية، قد قصفت مستوطنات غلاف غزة والقدس بـ150 قذيفة صاروخية، رداً على استمرار اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالقدس والمسجد الأقصى.