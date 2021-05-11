إعلام الاحتلال: 256 صاروخاً أطلق تجاه إسرائيل منذ بداية التصعيد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد موقع (حدشوت بيتخون سديه)، أنه تم اطلاق 256 صاروخاً من قطاع غزة، تجاه إسرائيل، منذ بداية التصعيد وحتى اللحظة.



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد استهدفت مستوطنات غلاف غزة والقدس، بعشرات الصواريخ، رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة بحق الأهالي في القدس والأقصى.



في المقابل، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، أهدافاً تابعة للمقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 20 مواطناً، بينهم تسعة أطفال.