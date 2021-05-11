الجبهة الشعبية تصدر بياناً حول اعتداءات الاحتلال بالضفة وغزة والقدس

وتوجهت الجبهة في بيان لها، فجر اليوم الثلاثاء، بتحية الاجلال والاكبار للشعب الفلسطيني البطل في غزة العزة والضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل الذي أثبت أنه الأقوى بإرادته الصلبة وعزيمته الفولاذية أمام بطش الاحتلال وعدوان المستمر.



وقالت الجبهة في بيانها: "إن المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالتها الواضحة للعدو بأن المساس بشعبنا ومقدساته خط أحمر وإذا فكر بارتكاب المزيد من الحماقات سيدفع الثمن غالياً، وهذا تأكيد منها على أنها ستواصل معركتها البطولية حتى رضوخ العدو لشروط المقاومة والكف عن ارتكاب الجرائم".



وأضافت: "إن القدس درة التاج الفلسطيني والمقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى لن تتركها وحدها وستعمل ليل نهار من أجل نصرتها والدفاع عنها، وهنا رسالة لشعبنا في كل اماكن تواجده علينا أن نواصل النضال موحدين في الميدان ونصعد الاشتباك مع العدو في كافة الساحات ولتكن انتفاضة عارمة في وجه الكيان المجرم".



رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شهداء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي في غزة والداخل الفلسطيني المحتل، مؤكدة أن الدماء الطاهرة التي نزفت ستظل لعنة تطارد المحتل وقادته وأذنابهم.