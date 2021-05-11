شاهد: طائرات الاحتلال تستهدف "بركس" في حي تل الهوى بغزة











رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، "بركس" في حي تل الهوى، جنوب مدنية غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت، مساء أمس الاثنين، وفجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في عدة مناطق في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 20 مواطناً، بينهم تسعة أطفال.