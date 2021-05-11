الاحتلال يفرج عن المعتقل الإداري سائد أبو البهاء





وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو البهاء 4 آذار/مارس2020، إلى جانب العديد من أعضاء الحركة في مدينة رام الله.



يشار إلى أن الأسير أبو البهاء ناشط سياسي، وعمل ناطقاً إعلامياً باسم حركة (حماس)، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات غالبيتها في الاعتقال الإداري.

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) سائد أبو بهاء، من مدينة رام الله، بعد اعتقاله إداريًا لمدة 14 شهر.ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.