شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو لاستهدافها مستوطنات الغلاف برشقات صاروخية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، فيديو يوضح لحظة استهدافها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.
نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، فيديو يوضح لحظة استهدافها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.
وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال على المواطنين في القدس والأقصى.
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