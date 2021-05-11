كتائب القسام تكشف تفاصيل الصواريخ التي قصفت بها مستوطنات القدس



وكانت كتائب القسام، قد قصفت مستوطنات القدس، بسبعة صواريخ في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، عند انتهاء مهلة المقاومة للاحتلال بوقف عدوانه على القدس والمسجد الأقصى.



يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية، قد قصفت مستوطنات غلاف غزة والقدس بـ150 قذيفة صاروخية، رداً على استمرار اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالقدس والمسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنكشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل عن الضربة الصاروخية التي وجهتها للقدس، عصر أمس الاثنين.وأكدت الكتائب في تصريح لها، فجر اليوم الثلاثاء، أن الضربة نفذت بصواريخ من طراز A120، تيمناً بالقائد القسام رائد العطار.وقالت الكتائب: "هذه الصواريخ، تحمل رؤوساً متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية، ويصل مداها إلى 120 كم، وتدخل الخدمة بشكل معلن لأول مرة".