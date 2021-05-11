كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني تعلن حصيلة استهدافها لمستوطنات غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اصدرت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، الجناح العسكري لحركة فتح - قوات العاصفة، بياناً عسكرياً، توضح فيه حصيلة استهدافاتها لمستوطنات غلاف غزة، ردا على استمرار الاعتداءات الاسرائيلي على الاهالي في القدس والأقصى.



وأكدت الكتائب في بيانها، أنه عند الساعة 6.20 أطلقت صاروخين على مستوطنة (سديروت)، وعند الساعة 6.55 أطلقت صاروخ على ذات المستوطنة، وعند الساعة السابعة أطلقت قذيفة (هاون) عيار 100 ملم على موقع (أبو مطيبق).



وأشارت إلى أنه عند الساعة السابعة كذلك أطلقت صاروخين على موقع (كسيوفيم)، وعند الساعة 8.15 اطلقت صاروخين على مستوطنة (ياد مردخاي)، والساعة 8.55 اطلقت صاروخين على مدينة عسقلان المحتلة.



وقالت: "عند الساعة 9.03 أطلقنا ثلاثة صواريخ على مستوطنة ياد مردخاي، وعند الساعة 10.20 أطلقنا صاروخين على موقع كيسوفيم".



وحذرت الكتائب، الاحتلال الاسرائيلي، من القيام بأية إجراءات ضد الاهالي في حي الشيخ جراح، وفي مدينة المقدس ومن اعتداءات بحقهم و انتهاك لممتلكاتهم، ولحرمة المسجد الأقصى وقدسيته.