كتائب الناصر صلاح الدين: قصفنا فجر اليوم موقع (كسيوفيم) بأربعة صواريخ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية، أن عناصرها نفذت العديد من المهمات الجهادية، رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



وأكدت الكتائب، في تصريح لها، أنه عند الساعة 01:05 فجر اليوم الثلاثاء، قصف موقع (كيسوفيم) العسكري بأربعة صواريخ.



وقالت: "إننا في كتائب الناصر صلاح الدين إذ نزف لشعبنا الفلسطيني المجاهد هذه العمليات الجهادية، لنؤكد أن ردودنا مستمرة".