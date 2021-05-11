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السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى

السعودية: ندين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر على حرمة المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية السعودية، الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الشهداء بما في ذلك الأطفال.

ودعت المملكة، المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (عكاظ) السعودية. 

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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