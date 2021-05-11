كهرباء غزة: إصلاح عطل أصاب خطوط الضغط العالي شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن طواقمها، أعادت إصلاح عطل أصاب أحد خطوط الضغط العالي، نتيجة استهداف الاحتلال قرب الإدارة المدنية شمال قطاع غزة.



وقالت الشركة في تصريح لها، فجر اليوم الثلاثاء: "هذا الأمر أدى في حينه إلى خروج خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال بالكامل، وتقوم طواقم الشركة حاليا لإعادة تحميل الخط؛ لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين".