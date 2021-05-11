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الجهاد الإسلامي تصدر تصريحا حول انتفاضة الفلسطينيين باللد

الجهاد الإسلامي تصدر تصريحا حول انتفاضة الفلسطينيين باللد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الثلاثاء، تصريحاً عقبت فيه على انتفاضة الأهالي الفلسطينيين في مدينة اللد المحتلة.

وقالت الحركة في تصريحها: "نوجه التحية لأهلنا الأبطال في اللد ولشبابها المنتفض في الميدان"، مضيفة: "لقد أثبت أهلنا عمق انتماءهم الوطني وهم ينخرطون بكل شجاعة وبسالة في انتفاضة رمضان مدافعين عن القدس ومنتصرين للأقصى".

ونعت الجهاد، شهيد الواجب الذي ارتقى وسالت دماؤه الطاهرة مشعلة غضب الجماهير في وجه الاستيطان الإرهابي.

وأشارت إلى أن إن بسالة شباب اللد الأحرار ستسجل في صحائف المجد والبطولة بأحرف من نور وثورة.

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