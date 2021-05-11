أبو عودة: سلاح المقاومة الضامن الحقيقي للجم حماقات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائل أبوعودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، أن سلاح المقاومة هو الضامن الحقيقي للجم حماقات الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأقدر على حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وقال أبو عودة في تصريح له، فجر اليوم الثلاثاء: "نحن نقف أمام تحول جديد فى طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني".



وفي السياق، أشار أبو عودة إلى أن صواريخ المقاومة التى وصلت إلى عمق أراضينا المحتلة، تحمل رسالة للعدو أن استمرار الاعتداءات فى القدس هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عليه.



وطمأن الأهالي المرابطين فى القدس، فالمقاومة ما زالت على العهد وتدعم وتعزز صمودكم.