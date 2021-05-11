هنية: قررنا الاستمرار ما لم يتوقف الاحتلال عن عدوانه بالقدس والمسجد الأقصى



وأضاف هنية في تصريح له، فجر اليوم الثلاثاء: "لقد رسخت القدس ميزان قوة جديد سياسيًا وجماهيريًا وميدانيًا على المستوى الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر".



وفي السياق ذاته، اكد هنية أن معادلة ربط غزة بالقدس، ثابتة ولن تتغير، لافتا إلى أنه عندما نادت القدس، فإن غزة لبت النداء.









رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس): "نحن قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك".