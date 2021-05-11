الاسلامية المسيحية تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان الاسرائيلي على الأقصى

رام الله - دنيا الوطن









وطالب الأمين العام للهيئة حنا عيسى بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل ومقدساته، ووضع حد للأعمال الاجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.





وأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية أن الاحتلال ومستوطنيه اليوم يعدون العدة لاقتحام الاقصى واحتفال مختلف عن ما مضى، مؤكدةً على الخطر الكبير والمحدق بالأقصى، يقوم على فرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود، وتثبيت معادلة جديدة في الأقصى عنوانها تفوُّق الاعتبار اليهودي على الإسلامي في مسألة الحقوق الدينية والحضور في الأقصى.

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،الإثنين، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة .واعتبرت الهيئة أن ما يجري الآن من عدوان على كل ما هو مقدس بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المرابطين داخله جريمة وانتهاك جسيم لحق وحرية العبادة، وتحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عما يجري في المسجد وعلى أبوابه وداخل مصلياته وباحاته.ودعا عيسى المؤسسات الحقوقية العربية والدولية ممارسة دورها بالضغط على الهيئات الدولية والأممية لوقف العدوان الاسرائيلي الذي يتواصل بشكل يومي في القدس المحتلة وخاصة خلال شهر رمضان.