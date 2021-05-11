عاجل

  • هنية: إن معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء

  • هنية: قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى

  • هنية:لقد رسخت القدس ميزان قوة جديد سياسيًا وجماهيريًا وميدانيًا على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة شعبنا تنتصر

  • حماس: تصريح صحفي لرئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية بعد قليل

مباشر | آخر التطورات في القدس وغزة

عربي

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد ايمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل المسؤولة الكامل عن كل ما جرى يجري في فلسطين.

وقال الصفدي في تصريحات للجزيرة: "إن القدس خط أحمر وما حدث استفزاز لمشارع أكثر من ملياري مسلم"، مشيرا إلى أنه أكد لنظيره الأمريكي أن الأردن مستمر في جهوده الهادفة لمنع تأزيم الأوضاع في المنطقة وإحلال الاستقرار.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأردني، أنه يجري التنسيق مع الفلسطينيين، وكل الأطراف؛ لبلورة تحرك دولي قادر على وقف انتهاكات إسرائيل.

قال: "أوصلنا موقفنا بشكل واضح للجميع بما في ذلك إسرائيل من أجل وقف الاعتداء على القدس ، كما وأن الإدارة الأمريكية الحالية أطلقت العديد من المواقف الإيجابية بشأن القضية الفلسطينية وثمة تغيير واضح في مواقف إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينية عن الإدارة السابقة".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

&#34;المرصد العربي لحقوق الإنسان&#34; يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

"المرصد العربي لحقوق الإنسان" يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

على خلفية الاعتداءات بالقدس.. الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

على خلفية الاعتداءات بالقدس.. الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأحداث في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين الفلسطينيين تدين اعتداءات الاحتلال على القدس

نقابة المحامين الفلسطينيين تدين اعتداءات الاحتلال على القدس

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو للنفير العام نصرةً للقدس

الجبهة العربية الفلسطينية تدعو للنفير العام نصرةً للقدس

الناطق باسم (القدس موعدنا) يدعو لهبة جماهيرية دعماً للقدس

الناطق باسم (القدس موعدنا) يدعو لهبة جماهيرية دعماً للقدس

الششنية: الاحتلال يتراجع أمام صلابة المقاومة وسيخضع لإرادة الشعب الفلسطيني

الششنية: الاحتلال يتراجع أمام صلابة المقاومة وسيخضع لإرادة الشعب الفلسطيني

الأورومتوسطي: التصعيد بالقدس يهدف لتغيير الوضع القائم في المدينة

الأورومتوسطي: التصعيد بالقدس يهدف لتغيير الوضع القائم في المدينة

البريم: ذاهبون نحو الاشتباك المستمر وجرائم العدو ضد المدنيين لن تمر دون عقاب

البريم: ذاهبون نحو الاشتباك المستمر وجرائم العدو ضد المدنيين لن تمر دون عقاب

فصائل المقاومة تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة

فصائل المقاومة تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة

اشتية يوجه بتزويد المستشفيات في قطاع غزة بجميع المتطلبات والمستلزمات الطبية

اشتية يوجه بتزويد المستشفيات في قطاع غزة بجميع المتطلبات والمستلزمات الطبية

منوعات

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

عربي

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

&#34;المرصد العربي لحقوق الإنسان&#34; يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

"المرصد العربي لحقوق الإنسان" يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين