الصفدي: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولة عما يجري بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ايمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل المسؤولة الكامل عن كل ما جرى يجري في فلسطين.



وقال الصفدي في تصريحات للجزيرة: "إن القدس خط أحمر وما حدث استفزاز لمشارع أكثر من ملياري مسلم"، مشيرا إلى أنه أكد لنظيره الأمريكي أن الأردن مستمر في جهوده الهادفة لمنع تأزيم الأوضاع في المنطقة وإحلال الاستقرار.



وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأردني، أنه يجري التنسيق مع الفلسطينيين، وكل الأطراف؛ لبلورة تحرك دولي قادر على وقف انتهاكات إسرائيل.



قال: "أوصلنا موقفنا بشكل واضح للجميع بما في ذلك إسرائيل من أجل وقف الاعتداء على القدس ، كما وأن الإدارة الأمريكية الحالية أطلقت العديد من المواقف الإيجابية بشأن القضية الفلسطينية وثمة تغيير واضح في مواقف إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينية عن الإدارة السابقة".