الصحة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وغزة والضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، حصيلة الشهداء والإصابات جراء الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في كل من القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.



القدس



في مدينة القدس، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 612 إصابة، نقل للمستشفيات 411 إصابة.



قطاع غزة



أكدت الوزارة، استشهاد 20 مواطناً، بينهم تسعة أطفال، فيما أصيب 95 آخرين بجروح مختلفة.



رام الله



وفي مدينة رام الله، سجلت الوزارة، تسع إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وذلك في مجمع فلسطين الطبي، وفي المستشفى الميداني بقلنديا 37 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



جنين



أكدت الوزارة أنها سجلت إصابة بالرصاص الحي في الفخذ وأخرى استنشاق غاز مسيل للدموع في مستشفى جنين الحكومي.



طولكرم



وفي مستشفى طولكرم الحكومي، فقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة بالرصاص الحي في اليد وأخرى استنشاق غاز مسير للدموع.



الخليل



وسجلت الوزارة في مستشفى الخليل الحكومي، سبع إصابات بالرصاص الحي، وعشرة إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرة أخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.



بيت لحم



وسجلت الوزارة في مستشفى بيت جالا الحكومي، إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر، فيما سجلت بمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، إصابتان بالرصاص الحي، إحداهما بالفخذ متوسطى، والاخرى بالقدم، واصابة واحدة بقنبلة غاز مسيل للدموع.