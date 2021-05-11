نقابة المحامين الفلسطينيين تدين اعتداءات الاحتلال على القدس

رام الله - دنيا الوطن





دانت نقابة المحامين الفلسطينيين الإعتداءات الإسرائيلية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح بالقدس، ضارباً بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن لاسيما القرار "2334".وقالت النقابة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه : "إننا نُدين هذه الجريمة لمخالفتها لكافة المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة الرابعة وميثاق روما، فقد حظرت اتفاقية جنيف الرابعة عمليات النقل الجبري الجماعي و الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه"وأضافت "وفقاً لميثاق روما الأساسي فإنه يحظر على دولة الاحتلال إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل الأرض المحتلة أو خارجها"وقالت "إننا في نقابة المحامين ننظر بخطورة بالغة لجريمة الاستيطان كجريمة مستمرة ترتكب بحق المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني ، وبالمخالفة لقرار مجلس الأمن (2334) الذي يقضي بوضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام1967 "يذكر أن قوات الاحتلال تهدد بإخلاء 28 منزلاً، يقطن فيها أكثر من 500 فرد من أصحابها الأصليين من الفلسطينين وتنذر بتهجيريهم وتشريدهم.