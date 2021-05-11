طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً للمقاومة وسط القطاع.. وصفارات الانذار تدوي بالمستوطنات





هذا وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقع الإدارة المدنية، بمدينة جباليا، شمال قطاع غزة، بعدة صواريخ، دون ان يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.





في السياق، أفاد اعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، منها (نير عام)، وكلية سابير، و(سديروت) و(إيرز)، و(نير موشه)، و(نير عكيفا)، و(كفار سعد).



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت، أمس الاثنين، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في العديد من مناطق القطاع، ردا على اطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة والقدس.



رام الله - دنيا الوطنقصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية، الليلة، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية قرب موقع البحرية جنوب غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.