الجبهة العربية الفلسطينية تدعو للنفير العام نصرةً للقدس
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة العربية الفلسطينية جماهير شعبنا إلى النفير العام في ظل العدوان
الإسرائيلي على المقدسات الاسلامية والهجمة الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها "اننا لن نتنازل أو نتخلى عن حبة تراب من
القدس فدمائنا وارواحنا فداءاً للأقصى فشعبنا بكل مكوناته لن يقف مكتوف
الاحتلال وتحميله المسؤولية الكاملة عما ستؤول اليه الامور في حال المضي
بانتهاكاته .
دعت الجبهة العربية الفلسطينية جماهير شعبنا إلى النفير العام في ظل العدوان
الإسرائيلي على المقدسات الاسلامية والهجمة الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها "اننا لن نتنازل أو نتخلى عن حبة تراب من
القدس فدمائنا وارواحنا فداءاً للأقصى فشعبنا بكل مكوناته لن يقف مكتوف
الأيدي أمام التغول الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد مقدساتنا في القدس"
وأضافت الجبهة أن ما يمارسه الاحتلال من عدوان على مدينة القدس هي حرب مكتملة الأركان على الشعب الفلسطيني ومقدساته واهمة بأنها ستحقق ما فشل به الغزاة الذين مروا مدينة القدس عبر التاريخ.
وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا إلى إعلان النفير العام والخروج إلى مناطق التماس
مع العدو في كافة محافظات الوطن نصرة للأقصى ، كما ناشدت جماهير أمتنا العربية والإسلاميةللخروج في الميادين والشوارع دفاعاً عن القدس ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني.
كما ودعت الجبهة المجتمع الدولي بكافة مكوناته الى التحرك العاجل لكبح جماح
الاحتلال وتحميله المسؤولية الكاملة عما ستؤول اليه الامور في حال المضي
بانتهاكاته .
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