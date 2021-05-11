الجبهة العربية الفلسطينية تدعو للنفير العام نصرةً للقدس

الأيدي أمام التغول الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد مقدساتنا في القدس"





وأضافت الجبهة أن ما يمارسه الاحتلال من عدوان على مدينة القدس هي حرب مكتملة الأركان على الشعب الفلسطيني ومقدساته واهمة بأنها ستحقق ما فشل به الغزاة الذين مروا مدينة القدس عبر التاريخ.







مع العدو في كافة محافظات الوطن نصرة للأقصى ، كما ناشدت جماهير أمتنا العربية والإسلاميةللخروج في الميادين والشوارع دفاعاً عن القدس ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة العربية الفلسطينية جماهير شعبنا إلى النفير العام في ظل العدوانالإسرائيلي على المقدسات الاسلامية والهجمة الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها "اننا لن نتنازل أو نتخلى عن حبة تراب منالقدس فدمائنا وارواحنا فداءاً للأقصى فشعبنا بكل مكوناته لن يقف مكتوفوأهابت الجبهة بجماهير شعبنا إلى إعلان النفير العام والخروج إلى مناطق التماسكما ودعت الجبهة المجتمع الدولي بكافة مكوناته الى التحرك العاجل لكبح جماحالاحتلال وتحميله المسؤولية الكاملة عما ستؤول اليه الامور في حال المضيبانتهاكاته .