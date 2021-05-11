الرئيس يجري اتصالا مع حلس وأبو وردة ومسؤولين بغزة لمتابعة الأوضاع

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الليلة، اتصالا مع كل من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، ومحافظ شمال غزة صلاح أبو وردة، ومسؤولين آخرين في قطاع غزة، لمتابعة الأوضاع الخطيرة في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والذي أودى بحياة العشرات وجرح العديد من المواطنين، بما فيهم أطفال ونساء.



وشدد الرئيس على أهمية صمود ووحدة شعبنا في مواجهة هذا العدوان الذي يطال كل أبناء شعبنا في غزة والضفة، وفي القلب منها القدس الشريف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.