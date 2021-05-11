شاهد: لحظة قصف تل أبيب بصواريخ سرايا القدس

















رام الله - دنيا الوطننشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو، يوضح لحظة قصف تل أبيب، برشقة صاروخية، في وقت سابق من مساء أمس الاثنين.وكانت سرايا القدس، قد بثت مقطع فيديو يوضح لحظة استهداف جيب عسكري إسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.