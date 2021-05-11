الناطق باسم (القدس موعدنا) يدعو لهبة جماهيرية دعماً للقدس

رام الله - دنيا الوطن





وأشار صبحة إلى أن الهجمة والموجة كبيرة والاحتلال يتعامل بكل شراسة وعنجهية مع الشباب العزل.

دعا الناطق باسم قائمة القدس موعدنا، محمد صبحة، لهبة جماهيرية حقيقية تشغل الاحتلال في كل شبر بالضفة الغربية، وفي مناطق التماس مع الاحتلال.وشدد صبحة على ضرورة تحرك حقيقي على كل المستويات الرسمية والفصائلية والشعبية للجم الاحتلال والمستوطنين.وأكد صبحة أن ما يجري الآن في القدس يدمي القلب ويكشف السوءات، فالقدس كاشفة وفاضحة لكل من يتستر بها قولا وتشدقا لا فعلا على الارض.ولفت صبحة إلى أن ما يحدث في القدس يظهر بطولة أهل القدس وأهل فلسطين الذين هبوا بعشرات الألاف للرباط في المسجد الأقصى.ومنذ صباح الإثنين يشهد المسجد الأقصى مواجهات بين المرابطين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد وأصابت أكثر من 180 مواطناً بجراح أحدهم خطرة.