الششنية: الاحتلال يتراجع أمام صلابة المقاومة وسيخضع لإرادة الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أيمن الششنية، الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أن معركة القدس قائمة طالما استمر العدوان الإسرائيلي ومخططات التهويد، لافتا إلى أن الاحتلال يتراجع أمام صلابة المقاومة وقوتها وسيخضع لإرادة الشعب الفلسطيني في معركة الارادات.



وقال الششنية، في بيان صحفي، الليلة: "ألوية الناصر سددت ضرباتها الصاروخية في إطار تصاعدي وستزيد من تلك الضربات إذا استمر العدوان، مضيفا: "لن يرى العدو منا إلا قوة الإصرار على التمسك بحقنا في القدس، ونطمئن أهلنا في الشيخ جراح وكافة إحياء القدس بأننا سنبذل الغالي والنفيس في معركة الدفاع عن المقدسات".



وأشار الششنية، إلى ان جرائم الاحتلال ضد المدنيين، ديدن الصهاينة الجبناء ولن تمر جرائمه بلا عقاب رادع، منوها في الوقت ذاته إلى أن المقاومة الفلسطينية في الميدان، والاحتضان الشعبي للمقاومة يعطي رسالة واضحة عن مدى تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة كسبيل ناجع في ردع العدو وإفشال مخططاته.