الاحتلال يطلق "حارس القلاع" على العملية العسكرية ضد قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أور هيلار، المراسل العسكري الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال أطلق على جولة عمليته العسكرية ضد قطاع غزة، اسم "حارس القلاع".



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أهدافاً تابعة للمقاومة الفلسطينية في عدة مناطق بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 20 مواطناً بينهم تسعة أطفال.