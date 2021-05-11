البريم: ذاهبون نحو الاشتباك المستمر وجرائم العدو ضد المدنيين لن تمر دون عقاب

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: "مقدساتنا دونها المهج والأرواح وذاهبون نحو الاشتباك المستمر ضد العدو ومستوطنيه"، مضيفا: "جرائم العدو ضد المدنيين لن تمر دون عقاب رادع".



وأكد البريم في تصريح له، الليلة، أن ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، في قلب المعركة مع إخوانهم في فصائل المقاومة، يواصلون الرد على جرائم الاحتلال بعزيمة وثبات.



وفي السياق، قال البريم: "قدرة مقاومتنا وشعبنا على الصمود والمواجهة ليس لها حدود والجاهزية في أعلى الدرجات"، مضيفا: "القدس في قلب المعركة وسنكون الجنود الأوفياء للدفاع عنهاةفي مواجهة التدنيس والتهويد".