فصائل المقاومة تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الليلة، مستوطنات غلاف غزة، برشقة صاروخية جديدة، ردا على استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والقدس.



في التفاصيل، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، بأنها أطلقت رشقة صاروخية على مستوطنات (نتيفوت)، و(يتيد) ومدينة (سيديروت).



بدورها، أعلنت الوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أنها قصفت موقع (صوفا) العسكري بثلاثة صواريخ و(سديروت) بأربعة صواريخ من طراز (107).



من جانبها، أكدت كتائب الأقصى، لواء العامودي، أنها قصفت (ناحل عوز) بثلاثة قذائف هاون.



اما كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقد أعلنت قصفها لعدد من المدن والمستوطنات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة بـ (21) صاروخاً، وذلك منذ الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين وحتى الآن.