سرايا القدس تكشف معلومات جديدة عن الجيب المستهدف شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الليلة، معلومات جديدة حول الجيب العسكري الاسرائيلي، الذي استهدفته، أمس الاثنين، بصاروخ (كورنيت) شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.



وقالت السرايا في تصريح نشرته على موقعها الالكتروني: "جيب قيادة العدو الذي استهدفته سرايا القدس، كان يضم وفداً عسكرياً، يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة".