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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنسحب من المسجد القبلي في الأقصى

قوات الاحتلال تنسحب من المسجد القبلي في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انسحبت من المسجد القبلي، في الأقصى المبارك، وذلك بعد اقتحامه لفترة قصيرة.

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلن في تغريدة له، أنه اذا لم يفك الاحتلال الإسرائيلي حصاره عن المعتكفين في المسجد الأقصى، فلينتظر رد المقاومة خلال ساعتين.

بدوره، قال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "إذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار".

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