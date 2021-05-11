المفتي العام يعلن موعد صلاة عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطن





وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.





وذكر حسين، المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواكل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مشدداً على إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.



أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442ه/2021، وهو عند الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي، وبهذهالمناسبة حث المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى،