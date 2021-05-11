أبو عبيدة: لينتظر الاحتلال ردنا خلال ساعتين إذا لم يفك حصاره للمعتكفين بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قال ابو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "إذا لم يفك العدو، الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى، فلينتظر ردنا خلال ساعتين".



ويشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت على مهاجمة المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى، وحاصرت عددا منهم في المسجد القبلي وقبة الصخرة.